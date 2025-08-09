Tokatlı kadın tarım işçileri: 'Çıkmazın içindeyiz. Senelerce AK Parti'ye oy verdim ama bu yıl çok felaket'

Tokat'ta biber tarlasında çalışan kadın işçiler yaşadıkları ekonomik sıkıntıları anlattı. Bir kadın işçi "Kendi tarlalarımızı bıraktık artık, yevmiyeye başladık. Yevmiyemiz kurtarmıyor. Aldığımız da belli. Hayat zor. Evde yedi kişiyiz. Yetiremiyoruz" derken; bir diğer işçi ise bir diğeri "Hayat pahalı. 900 lira yevmiye alıyoruz ama bir tüp doldursan 900 lira. Bir günlük yevmiye tüpe gitti. Yağ olmuş 300-400 lira. Her şeyi hesaplarsan biz boşuna çalışıyoruz. Çıkmazın içerindeyiz. Nasıl çıkacağız bilemiyorum. Ben AK Parti'ye senelerdir oy verdim. Düzelmezse millet bir şeyler yapar. Millet her şeyi yapar. Senelerdir oy verdim ama bu yıl çok felaket. Bu yıl çok kötü oldu" ifadelerini kullandı.

CHP'nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması için her hafta sonu Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi yarın saat 20.00'de Tokat'ta Gaziosmanpaşa Bulvarı'nda yapılacak.

CHP milletvekilleri miting öncesinde Tokat'ta saha çalışmalarına başladı. CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, Tokat'ta kadın işçilerin çalıştığı bir biber tarlasını ziyaret etti. Kaya, kadın işçilerin sorunlarını dinledi. Kadın işçiler, ekonomik krizin kendilerini nasıl etkilediğini anlattı.

"HAYAT PAHALI İYİLEŞTİRME YAPSINLAR"

Önceden kendi tarlasının olduğu, ekip biçtiğini ancak artan maliyetler karşısında şimdi biber tarlasında yevmiyeli olarak çalıştığını anlatan bir kadın işçi, "Biz başkasının tarlasına geldik çalışmaya. Önceden de bu işleri yapıyorduk ama vazgeçtik. Satamıyoruz. Şimdi kendimiz çalışmaya başladık. Gübresi, ilacı, işçisi...Yetmiyor. Hayat pahalı, iyileştirme yapsınlar" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARIMIZ HEP İŞSİZ"

Ayın her günü kendisinin yanı sıra eşinin ve oğlunun da çalıştığını anlatan bir başka kadın işçi ise "Görürsünüz söylemeye gerek yok. Kendi tarlalarımızı bıraktık artık, yevmiyeye başladık. Yevmiyemiz kurtarmıyor. Aldığımız da belli. Hayat zor. Evde yedi kişiyiz. Yetiremiyoruz. Markete gidiyorsun, aldığına verdiğine bakıyorsun. İnsanlarımız hep işsiz. Hiç toparlanma göremedim. Gitgide altına düşüyoruz" diye konuştu.

"900 LİRA YEVMİYE ALIYORUZ AMA BİR TÜP DOLDURSAN 900 LİRA"

Engelli torunu olduğunu, her asgari ücrete zam geldiğinde endişelendiklerini çünkü oğlunun işten çıkarılma korkusu ile baş başa kaldığını anlatan bir başka işçi kadın ise "Hayat pahalı. 900 lira yevmiye alıyoruz ama bir tüp doldursan 900 lira. Bir günlük yevmiye tüpe gitti. Yağ olmuş 300-400 lira. Her şeyi hesaplarsan biz boşuna çalışıyoruz. Çıkmazın içerindeyiz. Nasıl çıkacağız bilemiyorum. Ben AK Parti'ye senelerdir oy verdim. Düzelmezse millet bir şeyler yapar. Millet her şeyi yapar. Senelerdir oy verdim ama bu yıl çok felaket. Bu yıl çok kötü oldu" ifadesini sullandı.

"KENARA, KÖŞEYE KOYABİLECEĞİMİZ HİÇBİR ŞEYİMİZ YOK"

Eşi engelli olduğu için çalışmak zorunda olduğunu anlatan bir kadın emekçi de yaşadığı ekonomik sıkıntıyı, "Devlet bize bakmıyor. Aylık 10 bin lira vermeleri gerekiyor engellilere" sözleriyle sitem etti.

İki çocuğu olduğunu, ikisinin eğitim masrafları için çalıştığını anlatan bir başka işçi de "Hayat, her şey pahalı. Şimdi okullar açılacak, forma alınacak. Pahalı. Ortalık pahalı. Çocuklar için çalışıyoruz. Onlar için buradayız. Çocuklarıma, okul masraflarına yardım ediyorum. Çalışmaya yaz kış devam ediyoruz. Çalıştıklarımız masrafa gidiyor. Kenara, köşeye koyabileceğimiz hiçbir şeyimiz yok" ifadelerini kullandı.

Bir başka kadın işçi ise "Mülakatı kaldırmadılar. Çocuklar okumayı bıraktı. Tekstile işe giriyorlar. Çünkü evde durdukça moralleri bozuluyor. Erken seçim olsun" dedi.