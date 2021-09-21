Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
21 Eylül 2021 Salı, 19:29
Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
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Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin 14,35 km olduğu belirtildi.


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