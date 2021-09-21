Tokat'ta 4.3 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi, Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin derinliğinin 14,35 km olduğu belirtildi.
#DEPREM: Tokat'ın Niksar ilçesinde saat 19.09'da 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.— AFAD (@AFADBaskanlik) September 21, 2021
Gelişmeleri takip ediyoruz.
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