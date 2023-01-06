Tokat'ta 5 araç kazaya karıştı: 9 yaralı

Tokat'ta 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

AA
06 Ocak 2023 Cuma, 08:41
Tokat'ta 5 araç kazaya karıştı: 9 yaralı
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Tokat'ı Sivas'a bağlayan Tokat Çevre Yolu Erenler mevkisinde 2 otomobil, işçi servisi, halk minibüsü ve kamyonetin karıştığı kaza meydana geldi.

Kazada 9 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

Trafik akışı, kazaya karışan araçlar yoldan çekilene kadar tek şeritten kontrollü sağlandı.


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