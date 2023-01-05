Avcılar'da zincirleme trafik kazası: 5 araç karıştı!
Avcılar'da önündeki araca çarpmamak için aniden fren yapan sürücünün kullandığı otomobile, arkadan gelen diğer otomobiller çarptı. 5 aracın karıştığı kazanın yakınlarında yarım saat sonra başka bir kaza meydana geldi. Her iki kazada da yaralanan olmadı.
İstanbul Avcılar D-100 Karayolu'nda saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece yönüne giden otomobilin sürücüsü, önündeki araca çarpmamak için aniden frene bastı.
Bunun üzerine arkasından gelen araçlar, duramayarak birbirlerine çarptı. Zincirleme kaza nedeniyle, trafikte uzun süre aksama yaşandı.
Kazadan ortalama yarım saat sonra, yaklaşık 150 metre ileride başka bir kaza meydana geldi.
Otomobilin sürücüsü, kendisini başka bir otomobil sürücüsü sıkıştırınca direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çıktı.
Şans eseri yaşanan her iki kazada da yaralanan olmadı.
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