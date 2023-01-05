Tokat'ta feci kaza: Anne ve kızı öldü, 3 yaralı
Tokat'ın Almus ilçesinde, hafif ticari aracın devrilmesi sonucu Hüsne Aksoy (82) ve kızı Gülümser Aksoy (50) hayatını kaybetti, aynı aileden 3 kişi ise yaralandı.
Tokat'taki kaza, saat 11.00 sıralarında Almus ilçesi Sahil köyü mevkisinde yaşandı.
İlçeye bağlı Arısu köyünden Almus Devlet Hastanesi'ne gitmek üzere yola çıkan Süleyman Aksoy (65) yönetimindeki 60 SC 167 plakalı hafif ticari araç, Sahil köyü yakınlarında yolun buzlu olmasından dolayı virajı alamayarak sağ taraftaki menfeze düştü.
Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada araç içerisinde bulunanlardan Hüsne Aksoy ve kızı Gülümser Aksoy olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Süleyman Aksoy ile Sultan Aksoy (62) ve Elmas Aksoy (77) ise yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Almus Devlet Hastanesine sevk edilerek tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Hüsne ve Gülümser Aksoy'un cansız bedenleri ise otopsi için Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Almus Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan da kaza yerine gelerek bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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