Tokat'ta amca dehşeti: Tartıştığı yeğenini silahla öldürdü

03 Mayıs 2022 Salı, 12:01

Tokat'ta Çetin K. (66), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı akrabası Atilla K.'yi (35) tabancayla vurarak öldürdü. Olay, saat 07.00 sıralarında, Niksar ilçesi Çalca köyü yaylasında meydana geldi. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle Çetin K. ile akrabası Atilla K. arasında tartışma çıktı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Çetin K., üzerindeki tabancayla Atilla K.'ye ateş etti. K., vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

'AMCA' ARANIYOR

Sağlık ekibinin incelemesinde Atilla K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. K.'nin cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Niksar Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Çetin K.'nin yakalanması için jandarma ekipleri çalışma başlattı.