Düzce'de kadın cinayeti: Boşanma aşamasında olduğu kadını öldürdü, oğlunu yaraladı!
Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışan Durdu Alkan isimli erkek, pompalı tüfekle Ayşe Alkan'ı öldürüp oğlunu yaraladı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Düzce'nin Yığılca ilçesinde boşanma aşamasında olduğu kadınla tartışan Durdu Alkan isimli erkek, pompalı tüfekle Ayşe Alkan'ı öldürüp oğlunu yaraladı.
Bolu’daki ikametlerinden memleketi Hacıyeri köyüne bayramlaşmaya gelen Alkan ailesi, boşanma aşamasındaki eşi Ayşe Alkan ile evde tartışmaya başladı.
Çıkan tartışmada Durdu Alkan, biber gazı sıkmasının ardından pompalı tüfekle Ayşe Alkan’ı öldürüp araya girmeye çalışan oğlu Müslüm Alkan’ı da yaralayarak olay yerinden kaçtı.
Yaralı Müslüm Alkan, ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kaçan zanlı ile ilgili arama çalışmaları başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma ile firari zanlı Durdu Alkan ormanlık alanda pompalı tüfek ile birlikte yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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