Tokat'ta dehşet: Tartıştığı kişiyi 3 yerinden bıçakladı

31 Ekim 2022 Pazartesi, 12:51

Cumhuriyet Meydanı’nda, 31 Ekim Pazartesi saat 11.00 sıralarında; bir bankta aralarındaki para meselesini konuşan Salih Açar ile Sedat Bolat tartışmaya başladı.

3 YERİNDEN BIÇAKLADI

Tartışma sırasında Salih Acar, oturduğu yerden kalkıp belindeki bıçağı çıkartarak Sedat Bolat’ı 3 yerinden bıçakladı.

TESLİM OLDU

Şüpheli Salih Acar, meydanda bir süre yürüdükten sonra elindeki bıçağı zabıtalara vererek teslim oldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sedat Bolat, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Salih Acar ise olis ekiplerince gözaltına alındı. Bu arada olay, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.