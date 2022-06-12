Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Tokat'ta traktörün devrilmesi sonucu sürücüsü hayatını kaybetti.

AA
12 Haziran 2022 Pazar, 22:27
Tokat'ta devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
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Merkeze bağlı Beşören köyü yayla yolunda Ali Melek (25) idaresindeki 24 FE 270 plakalı traktör devrildi.

Kazada sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi.

Melek'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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