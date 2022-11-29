Tokat'ta doktora hasta yakınından şiddet
Tokat'ta hasta yakını tarafından şiddete maruz kalan doktor yaşadığı korku dolu anları anlattı. Uzm. Dr. Elif Dağıstan Ergin, randevusuz hasta bakamayacağını, yoğun olduğunu söylemesi üzerine hasta yakını tarafından darbedildiğini belirtti.
Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir doktor, hasta yakını tarafından darbedildi.
Edinilen bilgiye göre, olay, Erbaa Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi Y.Y'yi randevusuz tedavi ettirmek isteyen C.Y (47) ile İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Elif Dağıstan Ergin arasında sözlü tartışma yaşandı.
Yaşanan sözlü tartışma sırasında hasta yakını doktorun muayene odasına girerek saldırdı. Saldırıya uğrayan doktoru sağlık çalışanları ve hasta yakınları şahsa müdahale ederek kurtardı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Y ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
"BOĞAZIMI SIKMAYA DEVAM EDİYORDU"
Şiddete uğrayan doktor yaşadığı korku dolu anları göz yaşlı olarak anlattı. Uzm. Dr. Elif Dağıstan Ergin, randevusuz hasta bakamayacağını, yoğun olduğunu söylemesi üzerine hasta yakını tarafından darbedildiğini belirterek, "Öğle arasında tekrar geldiler. Bakamayacağımı söyledim. Yüzüme vurdu, boğazımı sıkmaya başladı. Sonra beni poliklinikten dışarı attı, yere düştük. Boğazımı sıkmaya devam ediyordu. O anda sekreterler yardım etmese daha kötü durumlar olabilirdi. Bu tür olaylar sık yaşanıyor. Suçlular serbest bırakılıyor. Serbest bırakımasın cezasını alsın istiyorum" dedi.
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