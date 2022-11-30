'İlaçları doktor denetiminde kullanmakta fayda var'
Son günlerde artan grip ve soğuk algınlığı rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında yurttaşlara uyarıda bulunan Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, “Bir yakınımıza iyi gelen ilacı kullanmak sağlık açısından büyük risk oluşturur” dedi.
Kış aylarının gelmesiyle ani şekilde düşen hava sıcaklıkları, hazırlıksız yakalanan ve dikkatsiz davranan birçok kişinin hasta olmasına neden oldu. Son 1 aylık dönemde birçok kişi grip ve soğuk algınlığı ile mücadele ediyor. Hastanelerin acil servisleri genel olarak aynı şikayeti taşıyan kişilerle dolup taştı. Hal böyle olunca da ilaç kullanımı bir anda yükseldi. Grip ve soğuk algınlığı ilaçlarının tüketiminin arttığı şu günlerde kontrolsüz ilaç kullanımı da tekrar gündeme geldi.
Yurttaşları ilaç kullanımı konusunda uyaran Eskişehir Eczacı Odası Başkanı Metin Kamış, “Kişilerin rahatsızlık baş gösterdiğinde hekime ve eczacıya danışmaları ve onların önereceği ilaçları kullanmaları gerekmektedir” dedi.
“İLAÇLARI DENETİMLİ KULLANMAKTA FAYDA VAR”
Doktor ve eczacı tavsiyesi olmadan ilaç kullanımının sağlık açısından risk oluşturduğunu belirten Metin Kamış, “Özellikle mevsim değişiminden kaynaklı ani hava düşüşlerinden dolayı grip ve soğuk algınlığı vakaları son günlerde artış gösterdi. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları doktor ve eczacı denetiminde kullanmakta fayda vardır. Çünkü rahatsızlığın bakteriyel mi viral mi olduğunu kişi kendisi bilemez" diye konuştu.
"BÜYÜK RİSK TAŞIYOR"
Kamış, hastalıklara bağlı olarak antibiyotik tüketiminin arttığını söyleyerek, "Maalesef millet olarak komşuma veya arkadaşıma iyi gelmiş ben de bu ilacı kullanıyorum alışkanlığımız üst noktadadır. Bu durum kesinlikle sağlığımız açısından büyük risk taşıyor. Bu sebeple kişilerin rahatsızlık baş gösterdiğinde hekime ve eczacıya danışmaları ve onların önereceği ilaçları kullanmaları gerekmektedir. Vatandaşlarımıza bir tavsiyede böyle mevsim geçişlerinde vücut direncimizi arttırmak için vitamin ve mineral takviyeleri kullanmalarıdır. Tabi bunu da yine hekim ve eczacı kontrolünde yapmakta fayda vardır" ifadelerini kullandı.
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