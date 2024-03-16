Tokat'ta feci kaza... Otomobil tarlaya uçtu!
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde tarlaya uçan otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 15.30 sıralarında Tokat’ın Reşadiye ilçesinde meydana geldi.
İran uyruklu M.Z. (72) yönetimindeki otomobil, Darıderesi mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp tarlaya uçtu.
Kazada, sürücü ile araçtaki N.F.H. (55) ve R.Z. (33) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Niksar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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