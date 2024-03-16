Vidanjör ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde vidanjör ile kafa kafaya çarpışarak hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.
Uzunalan Mahallesi’nde plakaları henüz öğrenilemeyen vidanjör ile Nilüfer K. Kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.
Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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