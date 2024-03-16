Vidanjör ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde vidanjör ile kafa kafaya çarpışarak hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 12:34
Vidanjör ile kafa kafaya çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı
Abone Ol google-news

Uzunalan Mahallesi’nde plakaları henüz öğrenilemeyen vidanjör ile Nilüfer K. Kontrolündeki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrularak hurdaya dönen otomobil sürücüsü yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.


otomobil haberleri yaralı haberleri kaza haberleri

İlgili Haberler

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Gülümser Çankaya kazandı

Ceyhun Atuf Kansu Şiir Ödülü'nü Gülümser Çankaya kazandı
D-100 karayolunda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi

D-100 karayolunda zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi
Bağcılar'da feci kaza... Otomobil, TIR’ın altına girdi!

Bağcılar'da feci kaza... Otomobil, TIR’ın altına girdi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’

İmamoğlu’ndan Erdoğan’a ‘ekonomist’ hatırlatması: ‘Onun için çatlıyor…’
15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması

15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması
Son Dakika: Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi

Son Dakika: Kredi kartından nakit avans çekim faizi yüzde 5’e yükseldi
Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen canlı yayında açıkladı! İktidarın masasındaki son anketler ortaya çıktı...

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen canlı yayında açıkladı! İktidarın masasındaki son anketler ortaya çıktı...
Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı!
'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'

'Bize verecekler' demişti... 'DEM Partililerle görüşme' açıklaması sızan AKP'li Ahmet Buran: 'Konuşmam çarpıtıldı'
Kartlı işlemlerde yeni rekor! 324 milyonu aştı…

Kartlı işlemlerde yeni rekor! 324 milyonu aştı…