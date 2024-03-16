Takla atan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Kütahya'da, takla atan otomobilin sürücüsü 46 yaşındaki Talip Azbay olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 22'nci kilometresinde meydana geldi. Talip Azbay’ın kontrolünü yitirdiği 38 AFL 542 plakalı otomobil, yoldan çıkıp takla attı.
Kazada Azbay, araçtan fırlayıp taş zemine düştü. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yapılan incelemede Azbay'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.
Talip Azbay'ın cenazesi, savcılık ve jandarmanın incelemelerinin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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