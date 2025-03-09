Tokat’ta kaza... Cip takla attı: 4 yaralı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkıp takla atan cipteki 4 kişi yaralandı.

Tokat’ta kaza... Cip takla attı: 4 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 09.03.2025 - 10:53

Kaza, saat 00.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyü yakınlarında meydana geldi.

Amasya’dan Erbaa ilçesine giden Osman Şerbetçi’nin (19) kontrolünü yitirdiği 60 BB 285 plakalı cip, yoldan çıkıp takla attı.

Kazada, Osman Şerbetçi ile araçtaki Bora Kural, S.K.N (17) ve D.N.İ (17) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 4 kişi ambulansla Erbaa ve Taşova Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. 


Etiketler: #tokat #araç #kaza

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