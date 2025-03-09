Tokat’ta kaza... Cip takla attı: 4 yaralı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde yoldan çıkıp takla atan cipteki 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 00.30 sıralarında Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyü yakınlarında meydana geldi.
Amasya’dan Erbaa ilçesine giden Osman Şerbetçi’nin (19) kontrolünü yitirdiği 60 BB 285 plakalı cip, yoldan çıkıp takla attı.
Kazada, Osman Şerbetçi ile araçtaki Bora Kural, S.K.N (17) ve D.N.İ (17) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 4 kişi ambulansla Erbaa ve Taşova Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- Eşini kaybeden Özgü Namal yıllar sonra ilk kez konuştu
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı
- Moskova Alevilere destek verecek mi?
- 'Sınır' getirildi: Cep telefonu, dizüstü bilgisayar…
- 'Türkiye ilişkilerini gözden geçirmeli'
- Meral Akşener sessizliğini bozdu