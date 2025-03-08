Hakkari'de korkunç kaza... Baba ile oğlunu Zap Suyu ayırdı!
Zap Suyu’na uçan hafif ticari aracın sürücüsü Aydın Yeşilgöz, akıntıya kapılıp kayboldu, yaralanan oğlu ise hastaneye kaldırıldı. Yeşilgöz, yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre uzaklıkta, suda, ölü bulundu
Hakkari-Van karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Akçalı köyü yakınlarında dün saat 15.00 sıralarında bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre; sürücü Aydın Yeşilgöz'ün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç, takla atıp Zap Suyu'na uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Sürücünün akıntıya kapılıp suda kaybolduğu kazada, yaralanan 10 yaşındaki oğlu ise ekipler tarafından araçtan çıkarıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedavi altına alındı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU!
Kayıp sürücünün bulunması için ekipler suda arama çalışması başlattı. Yaklaşık 1 saatlik aramanın ardından, aracın düştüğü bölgeye yaklaşık 100 metre mesafede, suda, sürücü Aydın Yeşilgöz'ün cansız bedeni bulundu.
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