Aksaray'da kazaya neden olan sürücü kayıplara karıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yayınlanma: 08.03.2025 - 08:42

Güncelleme: 08.03.2025 - 08:42

Aksaray-Ankara karayolunun 15. kilometresinde Aksaray istikametinde bir kaza yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; Ankara'dan Aksaray istikametine seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen otomobil, Aksaray'a 15 kilometre kala önünde seyreden S.Ş. (23) idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil, Ankara istikametine dönüp refüj bariyerlerine çarpıp durabildi.

Adeta hurdaya dönen otomobilde bulunan Medine Şahin (20) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan A.Ş. (20) olmak üzere 2 kişi yaralandı. Diğer araç sürücülerinin fark ettiği kaza, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Medine Şahin'in hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan sürücü ve A.Ş. ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden Medine Şahin'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Önünde seyreden otomobile arkadan çarpıp 1 kişinin ölmesine 2 kişinin de yaralanmasına sebep olan ve kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ise, kaza sonrası kaçarak kayıplara karıştı. Polis ile jandarma ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çalışma başlatırken, kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.