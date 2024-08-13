Tokat'ta KKKA hastalığı tanısı konulan kişi tedavi altına alındı

Tokat'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı tanısı konulan kişi, Tokat Devlet Hastanesi'nde tedavi görüyor.

AA
Yayınlanma: 13.08.2024 - 12:25
Tokat'ta KKKA hastalığı tanısı konulan kişi tedavi altına alındı
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Tokat'ta vücuduna yapışan keneyi çıkardıktan sonra rahatsızlanan 1 kişi, Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'ne başvurdu.

KKKA tanısıyla tedavi altına alınan hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu yıl 1 Ocak-13 Ağustos tarihlerinde, vücuduna kene yapıştığı için Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü ile acil servise 570 kişinin başvurduğu öğrenildi.

Hastalık tanısı konulan ve Enfeksiyon Hastalıkları Servisi'nde tedavi edilenlerden 55'i taburcu edildi, 15 hasta Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi, 1 kişinin tedavisi ise aynı serviste sürüyor.


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