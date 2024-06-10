Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi

Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA)nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 10.06.2024 - 11:01
Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi
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Sivas’ta kene ısırması sonucu ortaya çıkan KKKA virüsü ölümlere neden oylama devam ediyor. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde, KKKA tanısıyla tedavi gören 36 yaşındaki iki çocuk annesi Şehri Tanrıveren sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Tanrıveren ile birlikte bu yıl Sivas’ta KKKA nedeniyle ölenlerin sayısı 3’e yükseldi. Tanrıveren’e virüsün beslediği büyükbaş hayvanlardan bulaştığı tahmin ediliyor. Genç kadın ikamet ettiği Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazgöze köyünde toprağa verilecek.


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