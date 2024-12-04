Tokat'ta taş ocağında korkutan yangın: 8 iş makinesi kül oldu

Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Tokat'ta taş ocağında korkutan yangın: 8 iş makinesi kül oldu
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AA
Yayınlanma: 04.12.2024 - 06:46

Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

8 İŞ MAKİNESİ ZARAR GÖRDÜ

Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangın, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Yangında, 8 iş makinesi zarar gördü. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.


Etiketler: #Yangın #tokat

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