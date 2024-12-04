Tokat'ta taş ocağında korkutan yangın: 8 iş makinesi kül oldu
Tokat'ta bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Tokat-Sivas kara yolu Karkın köyünde bulunan bir taş ocağının asfalt eritme bölümünde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
8 İŞ MAKİNESİ ZARAR GÖRDÜ
Taş ocağındaki iş makinelerine de sıçrayan yangın, Tokat, Çamlıbel, Yeşilyurt, Artova ve Yıldızeli belediyelerine bağlı itfaiye ekiplerinin, yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Yangında, 8 iş makinesi zarar gördü. İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sabri Küyük de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.
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