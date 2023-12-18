Tokat'ta mercek bulutu görüntülendi
Tokat'ın Artova ilçesi semalarında mercek bulutu görüldü.
İlçe semalarında oluşan çok katmanlı halka şeklindeki bulutlar ve çıkan gökkuşağı güzel görüntü oluşturdu.
Mercek bulutlarının, güçlü hava akımlarının dağ veya tepe gibi engelle karşılaşmasıyla oluştuğu biliniyor.
Halka şeklindeki bulutlar ve gökkuşağını görenler bu anları görüntülemeye çalıştı.
Mercek bulutları bir süre sonra dağıldı.
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