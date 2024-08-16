Tokat’ta meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.

İHA
Yayınlanma: 16.08.2024 - 13:04
Tokat’ta meydana gelen kazada ölü sayısı 3’e yükseldi
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Edinilen bilgilere göre kaza, gece saatlerinde Tokat'ın Erbaa ilçesi Hacıpazar Kavşağı’nda meydana gelmişti. Erzincan’dan İstanbul yönüne giden A.C.’nin kullandığı 34 ABS 199 plakalı Başak Turizm otobüsü, Kızılçubuk’tan ana yola çıkan Cemalettin Ege idaresindeki 60 KS 125 plakalı Chevrolet marka otomobille çarpışmış, meydana gelen kaza sonucu Cemalettin Ege ile Mustafa Duran hayatını kaybetmişti.

Araçta bulunan diğer yolcular A.D., N.D. ve Fadime Duran da kazada yaralanarak kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınmıştı. Ağır yaralanarak Tokat Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Fadime Duran da yapılan tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı 3’e yükselirken diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.


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