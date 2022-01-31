Tokat'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var

Tokat’ta bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.

İHA
31 Ocak 2022 Pazartesi, 23:35
Tokat'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
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Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.

13 KİŞİ YARALANDI

Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. 

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. 



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