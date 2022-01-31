Tokat'ta otobüs kazası: Çok sayıda yaralı var
Tokat’ta bir yolcu otobüsü, yoldan çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste bulunan 13 yolcu yaralandı.
Rize’den Konya istikametine gittiği öğrenilen yolcu otobüsü, kar nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bariyerlere çarptı.
13 KİŞİ YARALANDI
Bariyerlere çarpan otobüs devrilerek şarampole sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 13 yolcu yaralandı. Yaralı yolcular ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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