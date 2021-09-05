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Korkunç kaza, akşam saatlerinde, Asarlık Mahallesi’nde meydana geldi.
İddiaya göre, düğüne giden vatandaşları taşıyan F.P. idaresindeki plakası öğrenilemeyen servis minibüsü, freninin patlaması sonucu geri geri kaymaya başladı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen minibüs, geri geri giderek 4 katlı apartmanın bahçesine düştü.
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