Tokat'ta pasaj çatısında korkutan yangın!

Yayınlanma: 10.01.2023 - 15:35

Güncelleme: 10.01.2023 - 15:35

Tokat'ın Alipaşa Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi'nde bulunan Anadolu Pasajı’nın çatısında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, 5 katlı pasajın çatısındaki alevlere müdahale etti.

Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.

Çatıda hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.