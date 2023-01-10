Tokat'ta pasaj çatısında korkutan yangın!
Tokat'ta, 5 katlı pasajın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Tokat'ın Alipaşa Mahallesi Yeni Hükümet Caddesi'nde bulunan Anadolu Pasajı’nın çatısında, saat 14.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark edenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekipleri, 5 katlı pasajın çatısındaki alevlere müdahale etti.
Yarım saat süren çalışmanın ardından yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.
Çatıda hasara neden olan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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