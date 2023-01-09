Rize'de yangın: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:58

Güncelleme: 09.01.2023 - 15:58

Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Yüksel'e ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Yılmaz'a ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.