Rize'de yangın: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi

Rize'de, yangın çıkan evde alevler, bitişikteki yapıyla araçlara da sıçradı. İki saatte söndürülen yangında, mahalle muhtarınınki de dahil 2 ev, 2 serendi ve 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

DHA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 15:58
Rize'de yangın: 2 ev, 2 serendi, 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi
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Çamlıhemşin ilçesi Aşağı Şimşirli Mahallesi'nde, İsmail Yüksel'e ait evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında alevler büyüyüp bitişikteki, mahalle muhtarı Kadir Yılmaz'a ait ev ile 2 serendi ve kamyonete de sıçradı.

2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla mahalleye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerle bölge halkının müdahalesiyle 2 saatte söndürülen yangında, 2'şer katlı 2 ev, 2 serendi ile 1 kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Çıkış nedeni araştırılan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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