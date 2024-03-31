Tokat'ta seçimi kim kazandı? Tokat başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Tokat yerel seçim sonuçları....

31 Mart yerel seçim sonuçları açıklanıyor. Tokat'ta seçimi kimin kazandığı merak ediliyor. 31 Mart 2024 Tokat yerel seçim sonuçları....

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.03.2024 - 17:55
Tokat'ta seçimi kim kazandı? Tokat başkanı kim oldu? 31 Mart 2024 Tokat yerel seçim sonuçları....
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Tokatlılar 31 Mart pazar günü belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçmek için sandık başına gitti. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılan Mahalli İdereler Seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı. Peki, Tokat'ta seçimi hangi aday kazandı? 

TOKAT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI KİM?

31 Mart Pazar günü yapılan yerel seçimde AKP'den Eyüp Eroğlu,  CHP'den Murat Yazıcı, YRP'den Muhammed Baki Güzey, DEM Partiden ise Gülce Vidinli başkan adayı olarak aday gösterildi.

TOKAT'TA SEÇİMLERİ KİM KAZANDI?

Tokat 2024 yerel seçim sonuçları açıklandığınde haberimiz güncellenecektir.


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