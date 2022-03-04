Tokat'ta servis aracı devrildi: Bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında servis aracı devrildi. Kazada bir asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

AA
04 Mart 2022 Cuma, 09:06
Tokat'ta servis aracı devrildi: Bir asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
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Tokat'ta, Uzman Çavuş Mustafa Sağlam idaresindeki servis aracı, buzlanmanın olduğu Tokat-Niksar kara yolu Almus kavşağı yakınlarında bariyere çarparak devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan uzman çavuşlar İsmail Elfin, Muammer Kurt ve Ali Yiğit yaralandı.

Araçta sıkışan Elfin ile diğer yaralılar, itfaiye, sağlık ve jandarma ekiplerinin çalışması sonucu Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan Elfin, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Hastanede Başhekim Dursun Tüzün'den bilgi alan Vali Ozan Balcı ve İl Jandarma Komutanı Albay Bahri Bastancı, daha sonra kaza yerinde incelemede bulundu.

Askerlerin Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yaptıkları öğrenildi.



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