Tokat'ta tefecilik operasyonu: Tutuklamalar var!
Turhal ilçesinde düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 9 şüpheliden 4'ünün tutuklandığı aktarıldı.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Turhal'da "tefecilik", "tehdit" gibi suçları işledikleri belirlenen ve 62 olaya karıştıkları tespit edilen 9 zanlıyı düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.
Adreslerdeki aramada; 3 tapu, 1 senet, 1 ipotek senedi, muhtelif sayıda borç alacak dokümanı, 2 ruhsatsız tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.
Zanlılardan 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.A., D.A., A.A. ve F.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Bir zanlı ise, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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