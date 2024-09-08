Tokat'ta 'tren' arızası: Hemzemin geçitte ulaşım kapandı

Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yaptı. Bölgede araç trafiği 1 saat boyunca kapandı.

Tokat'ta 'tren' arızası: Hemzemin geçitte ulaşım kapandı
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DHA
Yayınlanma: 08.09.2024 - 07:01

Tokat'ın Zile- Turhal ilçesi karayolu Ede yokuşu hemzemin geçidinde saat 00.30 sıralarında; Samsun- Sivas seferini yapmakta olan yük treni, teknik arıza nedeniyle hemzemin geçitte kaldı.

Zile- Turhal karayolunda bulunan hemzemin geçit trafiği tamamen durdurdu. Yaklaşık 1 saat boyunca karayolu trafiğe kapalı kaldı.

Arıza yapan trenin 10 kilometre ileride bulunan Zile ilçesindeki Lojistik Şefliği istasyonuna çekilmesiyle yol trafiğe açıldı. 


Etiketler: #yük treni #tren

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