Tokat'ta 'tren' arızası: Hemzemin geçitte ulaşım kapandı
Tokat'ın Zile ilçesinde bulunan hemzemin geçitte yük treninin arıza yaptı. Bölgede araç trafiği 1 saat boyunca kapandı.
Tokat'ın Zile- Turhal ilçesi karayolu Ede yokuşu hemzemin geçidinde saat 00.30 sıralarında; Samsun- Sivas seferini yapmakta olan yük treni, teknik arıza nedeniyle hemzemin geçitte kaldı.
Zile- Turhal karayolunda bulunan hemzemin geçit trafiği tamamen durdurdu. Yaklaşık 1 saat boyunca karayolu trafiğe kapalı kaldı.
Arıza yapan trenin 10 kilometre ileride bulunan Zile ilçesindeki Lojistik Şefliği istasyonuna çekilmesiyle yol trafiğe açıldı.
Etiketler: #yük treni #tren
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