Tokat'ta vaşak fotokapan ile görüntülendi
Tokat'ın Erbaa ilçesinde nesli tükenme riski altında bulunan vaşağın görüntüsü, fotokapanla kaydedildi.
Yaban hayatı alanında araştırma yapan Kenan Kesmez'in Erbaa'da, Canik Dağları eteklerine koyduğu fotokapana, nesli birinci derecede koruma altında bulunan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliğinin "kırmızı listesinde" yer alan bir vaşak yansıdı.
Görüntüde ormanlık alanda dolaşan vaşak, bir süre sonra gözden kayboluyor.
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