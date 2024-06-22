Tokat'ta yumruklu 'yol verme' kavgası!

Tokat'ta, 'yol verme' meselesinden çıkan yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 22.06.2024 - 16:05
Tokat'ta yumruklu 'yol verme' kavgası!
Abone Ol google-news

Erbaa ilçesinde otogar kavşağında iki sürücü arasında çıkan yol verme tartışması, tekme tokat ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Polisin güçlükle ayırdığı taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu. Kavga anları ise çevreden bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 


tokat haberleri

İlgili Haberler

Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

Tokat'taki patlamaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama

Düzce Valiliğinden 'okul tuvaletinde tokat atılmasıyla' ilgili açıklama
Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Tokat'ta duvara çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler