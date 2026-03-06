TOKİ 500 bin konut projesinde 'kura' maratonu devam ediyor: İşte bu hafta çekiliş yapılacak 4 il...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen 500 bin konutluk sosyal konut projesinde kura çekimleri sürüyor. Bugün İzmir ve Hatay’da yapılacak konutların hak sahipleri noter huzurunda gerçekleştirilen kura ile belirlenecek.

Yetkililer, İzmir ve Muğla’da yapılacak konutlar için de bugün kura çekileceğini açıkladı. Böylece toplam 34 bin 309 ailenin yeni konutlarının belirlenmesi bekleniyor.

Kura çekimleri TOKİ’nin resmi YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayımlanıyor.

SONUÇLAR E-DEVLET’TE AÇIKLANACAK

Kura çekiminin ardından kesinleşen isim listeleri noter onayından geçirilecek. Hak sahipleri akşam saatlerinde sonuçları e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. Kura sonucunda konut almaya hak kazananlar daha sonra sözleşme ve ödeme süreçlerine ilişkin bilgilendirilecek.

75 İLDE KURA TAMAMLANDI

29 Aralık 2025’te başlayan kura takvimi kapsamında şimdiye kadar Türkiye genelinde 75 ilde 331 bin 833 konutun hak sahipleri belirlendi. Çekilişler Adıyaman’dan Trabzon’a, Konya’dan Gaziantep’e kadar çok sayıda kentte noter huzurunda yapıldı.

DÖRT İLDE DAHA 71 BİN KONUT

Bu haftaki kura programına göre:

Ankara’da 31 bin 73

Muğla’da 6 bin 417

İzmir’de 21 bin 20

Hatay’da 13 bin 289

olmak üzere toplam 71 bin 799 konutun daha hak sahipleri belirlenecek.

Bu çekilişlerin tamamlanmasıyla birlikte 79 ilde 403 bin 632 konut için kura sürecinin tamamlanması planlanıyor.