TOKİ 500 bin sosyal konut kura takvimi belli oldu. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca 81 ilde başlayan sosyal konut başvuruları 10-19 Aralık tarihleri arasında alındı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman? TOKİ sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yapılacak 500 bin sosyal konut projesinde ilk kuranın 29 Aralık 2025 Pazartesi günü Adıyaman'da çekilecek.

İlk olarak deprem bölgesinde başlayacak olan kura çekimi, Adıyaman için Yenimahalle Kapalı Spor Salonu'nda saat 11.00'da başlayacak.

İLK TESLİMAT MART 2027'DE YAPILACAK

Teslimatların 2027 Mart itibarıyla başlaması planlanıyor.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

Projede şehit yakınları, gaziler, engelliler, emekliler, gençler ile 3 ve daha fazla çocuğu bulunan ailelere özel kontenjanlar oluşturuldu.

Buna göre şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ve gaziler ile engellilere yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuklu ailelere yüzde 10, emekliler ve 18-30 yaş aralığındaki gençlere de yüzde 20 kontenjan imkanı sağlanacak.

Projeye, 18 yaşını dolduran, en az 10 yıldır Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan ve tapuda kendisi, eşi ve çocuklarının üzerine kayıtlı evi olmayan herkes başvurabilecek.

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.