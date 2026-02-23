TOKİ Adana 12 bin 400 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? 2026 TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama

Türkiye genelinde inşa edilecek 500 bin sosyal konutu kapsayan 'Yüzyılın Konut Projesi'nde hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimleri il il devam ediyor. 20 Şubat Cuma günü Adana’da kura çekimi gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Adana 12 bin 400 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ Adana kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü Adana Müze Kompleksi Müze Konferans Salonu’nda yapıldı.

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle 12 bin 400 konutun hak sahipleri belli oldu.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Adana kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.