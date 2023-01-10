TOKİ Adana kura çekimi ne zaman? TOKİ Adana kura çekimi nasıl izlenir?

Yayınlanma: 10.01.2023 - 12:50

Güncelleme: 10.01.2023 - 12:50

TOKİ'in 5. etap sosyal konut kura çekilişleri 20 Aralık 2022-13 Ocak 2023 tarihleri arasında 12 ilde 44 bin 303 konut için yapılıyor. Adana'da yapılan 6 bin 356 konutun kura çekimlerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Başvuru yapan adaylar kura çekiminin nasıl izleneceğini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Adana kura çekimleri, 10-13 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

Yurttaşlar kura çekimlerini TOKİ'nin www.toki.tv adresinden veya resmî YouTube kanalı üzerinden izleyebilecek.



