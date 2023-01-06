TOKİ projesi ile dar gelirli yurttaş borcun altında ezilecek, müteahhitler 25 milyar TL ile nefes alacak

06 Ocak 2023 Cuma, 04:00

Hükümetin orta gelirli kesimi ev sahibi yapma iddiasıyla ortaya attığı “Yeni Evim” projesi kriterleri ve kampanya koşulları nedeniyle eleştiriliyor.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, hem sıfır konut şartı hem de sosyal donatısı olan projelere öncelik verilmesinin belli bir müteahhit kesimini kurtarma kuşkusu yarattığını belirtti. Kurt, orta gelirliye dar gelirliden daha cazip koşullar sunulduğunu söyledi. Kurt, orta gelirliye yönelik projeyi, “Evi olmayanı ev sahibi yapma anlamında sosyal konuttan daha ucuz bir proje” sözleriyle yorumladı.

SOSYAL DONATI ÖNCELİĞİ

Kampanya şartlarının dar gelirli kampanyasından daha cazip imkanlara sahip olduğunu anlatan Kurt şunları söyledi: “TOKİ’nin dar gelirliler için yaptığı sosyal konutta 1 milyon TL için taksitler bittiğinde 15 yıl sonunda, memur maaş artışlarına göre gelirler artacağı için, 19 milyon TL ödenecekken bu projede 15 yıl sonra 1.9 milyon TL ödenecek.”

Kurt projede başka bir detaya daha dikkat çekti. Hem sıfır konut şartı hem de sosyal donatısı olan projelere öncelik verilmesinin şüphe yarattığını dile getiren Kurt şu bilgileri verdi: “Sosyal donatıdan kasıt okul ve camisi olan projeler. Bu gibi projeleri de az sayıda özel firma yapar. Daha çok kamu müteahhitleri yapar. Yani projedeki bu öncelik kamuya iş yapan projelere yarayacaktır. Projenin sektöre faydalı olup olmadığını bilmek için şeffaflık şart. Bu kredi kampanyasından en çok hangi projeler konut satacak bunları ben bir sektör mensubu olarak merak ediyorum.”

"KAMU BANA KREDİ VERMİYOR"

Proje kapsamında müteahhitlere verilecek 25 miyar liralık Kredi Garanti Fonu desteğini de değerlendiren Kurt, kamu bankalarının KİPTAŞ’a kredi vermediğini hatırlattı. Bu nedenle İstanbullu yurttaşların da mağdur edildiğini aktaran Kurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Devlet 2020’de 0.64’ü açıklamadan önce ben özel bankalarla 0.62 faizle anlaşma yapmıştım ama kamu bankaları girmedi o alana. Bu bankalar bizim projelerimiz için yurttaşlara kredi vermedi. Yurttaş kendisi bize gelip ‘Bankalar siyaset yapıyor’ dedi. Şimdi bu 25 milyar liralık destekten faydalanmak için başvuracağım bakalım verecekler mi?”

Kurt, benzer ödeme planlarının ve kredi desteklerinin riskli yapıları yenilemek isteyen yurttaş ve müteahhitlere de verilmesini talep ederek, 700 bin yurttaşın canının kurtarılabileceğini vurguladı ve “Müteahhidi kurtarmak kötü bir şey değildir ama bütün müteahhitleri kurtarın Türkiye’deki bütün riskli yapı yenileyen müteahhitlere de imkân verin” diye konuştu. Kurt, kampanya ile stokların eriyeceğini ancak konut fiyatlarında mutlaka artış olacağını belirterek kiralara herhangi bir etki olmasını beklemediğini söyledi.

‘YENİ EVİM’DE ÇELİŞKİLER VAR

- Kampanyaya göre faiz oranı 0.69’dan başlıyor. Üst limit olarak belirlenen 5 milyon TL’nin faizi 0.99 olacak.

- Bu oran ve miktardan 15 yıl vade ile kredi alan bir yurttaşın taksiti 59 bin 622 TL. Devlet desteğiyle 35 bin 773 TL’ye düşüyor.

- Kritere göre taksitler hanehalkı toplam gelirinin yüzde 40’ından fazla olamayacak. Yani toplam geliri 80 bin TL’den fazla olan kişilerin bu kampanyaya başvuramayacağı belirtiliyor.

- Bu şartlar altında toplam gelirinin 89 bin TL olması gerekiyor. Yani kampanya koşulları 5 milyon TL’lik kredinin kullanılmasını imkânsız kılıyor.