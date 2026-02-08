TOKİ 500 bin konut projesi doğrultusunda her gün il bazında kura çekimleri tüm hızıyla sürüyor. Peki, TOKİ Ankara kura tarihi ne zaman? TOKİ 2026 Şubat kura takvimi ile Ankara kurası tarihi belli oldu mu?

TOKİ ANKARA KURASI NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Şubat ayının ilk haftasının kura takvimini paylaştı. Takvim doğrultusunda Ankara kurası tarihi henüz belli olmadı.

2-8 Şubat 2026 TOKİ kura takvimi ile bu hafta Elazığ, Kayseri, Zonguldak, Kırşehir, Düzce, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Osmaniye, Yalova ve Kırıkkale kura çekimleri gerçekleşecek.

TOKİ ANKARA İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

TOKİ Ankara kurası için başvuru yapan vatandaşları kapsayan kabul edilenler ve reddedilenler listesi henüz yayınlanmadı. İsim listesi TOKİ’nin web sitesi üzerinden yayınlanacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura süreci tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi TOKİ tarafından yayımlanacak. Vatandaşlar TOKİ kura çekilişleri sonuçlarını,

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr ya da

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr üzerinden öğrenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını öğrenebilecekler.