TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor? TOKİ arsa satışları hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışlarının ödeme koşulları nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 40 ilde 499 muhtelif nitelikte arsayı online olarak açık artırma ile satışa sunacak. Peki, TOKİ arsa satışları ne zaman başlıyor? TOKİ arsa satışları hangi illerde olacak? TOKİ arsa satışlarının ödeme koşulları nasıl olacak?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 40 ilde 499 arsa online olarak ve açık artırma ile satışa sunulacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) iştiraki olan Emlak Yönetim Müzayede'nin internet sayfasındaki bilgilere göre; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 40 ilde çevrim içi açık artırmayla satışa sunacağı arsaların ödemesi yüzde 25 peşin, yıllık yüzde 9 fark, 24 ay vadeyle yapılacak.
TOKİ ARSA SATIŞLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Açık artırma, 21-22 Eylül'de saat 10.30'da iki ayrı oturum halinde Ankara Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Bakanlık Konferans Salonu'nda ve İzmir Bayraklı'daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde yapılacak.
Çevrim içi katılım için başvurular 20 Eylül Salı günü saat 10.30 itibarıyla sonlanacak.
TOKİ ARSA SATIŞLARI HANGİ İLLERDE OLACAK?
Arsalar Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Uşak, Van ve Zonguldak illerinde yer alıyor.
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