TOKİ’nin kura sisteminde beliren "Asil olarak hak sahibi oldunuz" ifadesinin ne demek olduğu yurttaşlar tarafından araştıırlıyor. Peki, TOKİ asil olarak hak sahibi oldunuz ne demek, ne anlama gelir?

TOKİ ASİL OLARAK HAK SAHİBİ OLDUNUZ İFADESİ NE ANLAMA GELİR?

Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı yürütülen sosyal konut hamlesinde, kura heyecanı yaşayan vatandaşların en çok karşılaştığı terimlerden biri "Asil Hak Sahibi" oldu. e-Devlet veya TOKİ sonuç ekranında "Asil olarak hak sahibi oldunuz" yazısını görmek, noter huzurunda yapılan dijital çekilişte isminizin konut veya arsa almaya hak kazanan öncelikli listede yer aldığı anlamına gelir.

ASİL OLARAK BELİRLENEN YURTTAŞLARI BEKLEYEN İLK ADIMLAR

Kura çekilişinde adı çıkan vatandaşlar için süreç sadece çekilişle sınırlı kalmıyor. Asil olarak belirlenen kişilerin ilk yapması gereken işlem, ilan edilen takvim çerçevesinde sözleşme imzalama sürecini takip etmektir. Bu aşamada, konut bedelinin peşinatı olarak belirlenen yüzde 10'luk tutarın, projenin anlaşmalı olduğu banka şubesine yatırılması gerekmektedir. Peşinatın yatırılması ve sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte mülkiyet süreci resmiyet kazanmış olur.