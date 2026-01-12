TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuru yapan herkes işlemi tamamlamak için 5 bin TL ödemişti. Kuradan çıkmayınca ve ya başvuru geçersiz sayıldığı takdirde başvuru ücretinin iade edileceği açıklanmıştı. Peki, TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman, nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru parası nereden geri alınır?

TOK İ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRET İ İADESİ NASIL ALINIR?

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapıp, hak sahibi olamayan kişilerin iade parası ile ilgili TOKİ'den açıklama yapıldı.

“Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.”