TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık tarihleri arasında tamamlanmıştı. Başvuru yapan herkes işlemi tamamlamak için 5 bin TL ödemişti. Kuradan çıkmayınca ve ya başvuru geçersiz sayıldığı takdirde başvuru ücretinin iade edileceği açıklanmıştı. Peki, TOKİ başvuru ücreti iadesi ne zaman, nasıl alınır? TOKİ 5 bin TL başvuru parası nereden geri alınır?
TOKİ 5 BİN TL BAŞVURU ÜCRETİ İADESİ NASIL ALINIR?
TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapıp, hak sahibi olamayan kişilerin iade parası ile ilgili TOKİ'den açıklama yapıldı.
“Kurada, hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şubeleri ve ATM'lerinden geri alabilecektir.”