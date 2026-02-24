TOKİ Burdur kura çekimi canlı ve noter huzurunda gerçekleşecek. Peki, TOKİ Burdur kura çekimi ne zaman? TOKİ Burdur kura çekimi sonuçları ve isim listesi açıklandı mı?

BURDUR TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Burdur TOKİ kura çekimi 26 Şubat 2026 Perşembe günü gerçekleştirilecek. Çekiliş, saat 11.00 itibarıyla başlayacak. Noter huzurunda yapılacak olan kura işlemleri, TOKİ’nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

TOKİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura sonuçları asil ve yedek isim listesi, e-Devlet sistemine yüklendi. Adaylar, e-Devlet'e T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.