TOKİ Çanakkale kura çekimi 20 Şubat 2026 Cuma günü gerçekleştirildi. Peki, TOKİ Çanakkale 3 bin 276 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir? TOKİ Çanakkale kura sonuçları sorgulama

TOKİ ÇANAKKALE KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ Çanakkale kura çekimi, 20 Şubat 2026 Cuma günü Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Fuar ve Kongre Alanı İbrahim Bodur Salonu’nda yapıldı.

Saat 11.00'de başlayan çekiliş, noter huzurunda gerçekleştirildi ve 3 bin 276 ev sahiplerini buldu.

TOKİ ÇANAKKALE KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Çanakkale kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek. Ayrıca e-Devlet sistemine yüklenecek.

Böylece 1+1 ve 2+1 evler için asil ve yedek hak sahipleri aynı gün içinde öğrenilebilecek.

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

ÇANAKKALE’NİN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Çanakkale’nin Merkez, Ayvacık, Biga, Çan, Ezine, Gelibolu ve Yenice ilçelerinde toplam 3 bin 276 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 1350

Ayvacık 250

Biga 450

Biga Karabiga 100

Çan 300

Ezine 450

Gelibolu 300

Yenice Kalkım 76