TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? Hatay TOKİ kura çekimi nereden izlenir?

Hatay deprem konutları için yapılacak kura çekimi canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Peki TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman ve nereden izlenir?

TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman? Hatay TOKİ kura çekimi nereden izlenir?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 15:56

TOKİ Hatay deprem konutları inşaası için detaylar belli oldu. Kura çekimi canlı yayın üzerinden yapılacak. Peki TOKİ Hatay kura çekimi ne zaman ve nereden izlenir?

TOKİ HATAY KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?

TOKİ Hatay kura çekilişinin 12 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da başlaması bekleniyor. Kura çekilişi başlayınca aşağıdaki canlı yayın üzerinden izleyebilirsiniz.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ



Etiketler: #hatay #TOKİ

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