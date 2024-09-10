Hatay'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Ş.Ş.M. yönetimindeki 31 KGT 55 plakalı otomobil, 9 Eylül'de Numune Evler Mahallesi'nde M.N.M'nin (17) kullandığı 31 ATH 717 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü ile yanındaki Y.P. (17) yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan M.N.M. sevk edildiği özel hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ayrıca kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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