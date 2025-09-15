TOKİ, alıcılar için indirim kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Peki, TOKİ indirim kampanyası başvuru tarihleri ne zaman? TOKİ yüzde 25 indirim kampanyasından kimler faydalanabilir?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

TOKİ tarafından borçlarını kapatıp hemen ev ve iş yeri sahibi olmak isteyenler için yüzde 25 indirim kampanyası başlatıldı. Kampanyaya başvurular 22 Eylül - 17 Ekim tarihleri arasında bankalar aracılığı ile alınacak.

Borcun tamamını kapatamayıp yüzde 25'inden az olmayacak şekilde borç bakiyesinin bir bölümünü kapatanlar da kampanyadan kısmi yararlanabilecek.

Öte yandan Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanan aracı bankadan konut kredisi de alınabilecek.

KATILIM KOŞULLARI

Kampanyadan yararlanacakların; başvuru tarihi itibarıyla o aya dair taksiti ödemiş olmaları gerekiyor.

Geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcunun olmaması gerekiyor.

TOKİ tarafından satışları 2024 yılı Haziran ayı sonuna kadar yapılmış ve geri ödeme taksitlerinin en geç aynı yılın Haziran ayına kadar başlamış olanlar yararlanabilecek.

Taksit sayısı 12 ay ve daha fazla kalan alıcılar kampanyadan yararlanamayacak.