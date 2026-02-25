TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde hak sahibi belirleme kuraları il il devam ediyor. Peki, TOKİ Isparta 2889 konut kura sonuçları isim listesi nasıl öğrenilir?

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİMİ TAMAMLANDI

TOKİ Isparta kura çekimi, 25 Şubat 2026 Çarşamba günü Süleyman Demirel Kongre Merkezi Çırağan Salonu’nda yapıldı.

Isparta Valisi Sayın Abdullah Erin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Sayın Murat Oral, TOKİ Emlak Dairesi Başkanımız Sayın Mehmet Akif Yakar, İl Protokolü ve vatandaşlarımızın katılımlarıyla Yüzyılın Konut Projesi 500 Bin Sosyal Konut'un Isparta ili kurası düzenlenen tören ile çekildi.

Noter huzurunda 2.889 hak sahibinin isimleri belirlendi.

TOKİ ISPARTA KURA ÇEKİLİŞİ NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Isparta kura çekilişi, Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) resmi YouTube kanalından ve sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı.

TOKİ ISPARTA KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Isparta kura sonuçları, aynı gün içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edilecek.

Ayrıca kesinleşen isim listeleri, noter onayından geçerek akşam saatlerinde e-Devlet Kapısı üzerinden erişime açılacak.

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile e-Devlet'e giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecek.

ISPARTA’NIN HANGİ İLÇESİNDE KAÇ KONUT İNŞA EDİLECEK?

TOKİ, Isparta’nın Merkez, Aksu, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, Şarkikaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçelerinde toplam 2 bin 889 konut inşa edecek.

İşte ilçe ilçe konut sayıları;

Merkez 1300

Merkez Kuleönü 200

Aksu 79

Gelendost 63

Gönen 200

Keçiborlu 100

Keçiborlu Senir 47

Şarkikaraağaç 400

Yalvaç 400

Yenişarbademli 100

ANADOLU İLLERİ İÇİN SATIŞ FİYATLARI VE ÖDEME PLANI

Anadolu'da 1+1 konutlar 1 milyon 800 bin lira, 65 metrekarelik 2+1'ler 2 milyon 200 bin lira, 80 metrekarelik 2+1'ler ise 2 milyon 650 bin liradan satışa sunulacak.

Anadolu'da 1+1 konutların taksitleri 6 bin 750 lira olacak. 65 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri 8 bin 250 lira, 80 metrekarelik 2+1'lerin taksitleri ise 9 bin 938 lira olarak belirlendi.