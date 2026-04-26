İstanbul’da milyonlarca yurttaşın yakından takip ettiği TOKİ sosyal konut projesinde kura süreci başladı. Peki, TOKİ İstanbul Avrupa kura sonuçlarına nereden, nasıl bakılır?

TOKİ İSTANBUL AVRUPA KURA SONUÇLARI

İstanbul Avrupa Yakası’nda inşa edilecek sosyal konutlar için gerçekleştirilen kura çekilişleri, 25-27 Nisan tarihleri arasında etap etap tamamlanıyor.

TOKİ İSTANBUL AVRUPA KURA SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

TOKİ İstanbul Avrupa kura sonuçlarını öğrenmek isteyenler şu yöntemleri kullanabilir:

1. e-Devlet Üzerinden Sorgulama

Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ile e-Devlet sistemi üzerinden sonuçlarını kolayca kontrol edebilir. Bu yöntem, en hızlı ve güvenilir sorgulama yollarından biri olarak öne çıkıyor.

2. TOKİ Resmi İnternet Sitesi

TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden yayımlanan kura listeleri, kategori bazlı olarak incelenebiliyor. Listelerde isim, başvuru numarası ve kategori bilgileri yer alıyor.

3. Canlı Yayın Kayıtları

Kura çekilişlerini kaçıran vatandaşlar, yayımlanan canlı yayın kayıtları üzerinden kendi isimlerini kontrol edebiliyor. Bu kayıtlar özellikle şeffaflık açısından önemli bir kaynak oluşturuyor.

4. Banka ve Başvuru Kanalları

Başvuruların yapıldığı yetkili bankalar üzerinden de bilgilendirme yapılabiliyor. Ancak en güncel ve kesin sonuçlar için resmi dijital platformların tercih edilmesi gerekiyor.