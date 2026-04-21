Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından yürütülen proje kapsamında 100 bin konut için kura çekilişleri bu hafta sonu itibarıyla gerçekleştirilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi yapıldı mı? İstanbul TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat açıklanacak?

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

İstanbul TOKİ sosyal konut projesinde kura sürecinin başlangıç tarihi 25 Nisan 2026 Cumartesi olarak duyuruldu. Planlamaya göre çekilişler sabah saatlerinde başlayacak ve gün boyu devam edecek şekilde organize edilecek.

KURA ÇEKİLİŞLERİ SABAH 10.00’DA BAŞLAYACAK

Resmi program doğrultusunda İstanbul TOKİ kura çekilişlerinin her gün sabah saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor. Gün içinde belirlenen ilçelere ait hak sahipliği listeleri tamamlanana kadar çekilişlerin devam edeceği ifade ediliyor.

Yoğun başvuru sayısı nedeniyle İstanbul kura maratonunun yaklaşık 3 gün sürmesi öngörülüyor. Bu süreçte her gün farklı ilçeler ve konut grupları için ayrı ayrı kura çekimleri yapılacak.

TOKİ İSTANBUL KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul TOKİ kura sonuçlarının açıklanma süreci iki aşamalı ilerleyecek:

Kura çekimi sırasında isimler anlık olarak canlı yayında duyurulacak

Kesinleşmiş asil ve yedek listeler ise aynı gün ya da çok kısa süre içerisinde sistemlere yüklenecek

Bu kapsamda yurttaşlar sonuçlarını hem canlı yayın üzerinden hem de resmi dijital platformlar aracılığıyla takip edebilecek.