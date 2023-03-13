TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman? TOKİ 'İlk evim' İstanbul kura çekimleri hangi ilçelerde yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimleri heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman? TOKİ 'İlk evim' İstanbul kura çekimleri hangi ilçelerde yapılacak?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13 Mart 2023 - 13:54
TOKİ İstanbul kura çekimleri ne zaman? TOKİ 'İlk evim' İstanbul kura çekimleri hangi ilçelerde yapılacak?
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TOKİ 'İlk Evim' sosyal konut projesi kapsamında, başvurusu kabul edilen ve edilmeyen adayların listesi geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. İstanbul'da ev sahibi olmak isteyen yurttaşlar, İstanbul'daki TOKİ konutları için yapılacak kura çekimlerinin ne zaman ve hangi ilçelerde olacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMLERİ NE ZAMAN?

TOKİ İstanbul kura çekimlerinin takvimi şu şekilde:

16-29 Mart 2023: Tuzla 20 bin 920 konut

30 Mart 2023: Çatalca 540 konut

30 Mart 2023: Silivri Selimpaşa 200 konut

1-19 Nisan 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler 28 bin 340 konut


TOKİ İstanbul Kura

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